Saçmayla vurulan flamingo, artık uçamayacak

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından saçmayla vurulmuş halde bulunan flamingo, artık uçamayacak. Flamingo, tedavisi tamamlandıktan sonra Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde yaşayacak.

Karacabey Boğazı\'nda 3 gün önce doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingoyu, veterinere götürdü. Tüydeş, veterinerin artık uçamayacağını söylediği flamingoyu müdahalesinin ardından evine getirdi. Alper Tüydeş, 3 gündür evinin terasında baktığı flamingoyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Flamingonun artık uçamayacağını söyleyen Tüydeş, “Bu flamingonun bu görüntülerini inşallah onu bu hale getirenler de izler. Bu flamingonun artık uçamayacağını ve doğal olmayan kapalı ortamlarda hayatını sürdüreceğini görür. Bundan sonra da elini vicdanına koyarak hareket eder diye temenni ediyorum. Bu güzel kuşun bundan sonraki tedavisinin yapılması için Bursa Milli Park Müdürlüğü ekiplerindeki veteriner hekimlere teslim edeceğiz. Onlar da yarasının daha kısa sürede iyileşmesini sağlayıp, bir aksilik olmazsa yaşamının kalan süresini Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki flamingolarla beraber geçirmesini hedefliyorlar. Tüm temennimiz bu yönde. Karacabey’de bu tarz farkındalık oluşmasında Karacabey Belediyesi’nin ‘Hayvan Dostu Şehir’ sloganıyla hareket etmesi de çok etkili oluyor. İnsanlar artık bu tarz durumlarda duyarsız kalmayarak Karacabey Belediyesi ekiplerini arıyorlar. Bu tarz yabani hayvanlara ulaşılmasını sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yaralı flamingo, tedavisi Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne teslim edildi. Flamingonun tedavisinin ardından Bursa Hayvanat Bahçesi\'ne alınacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI