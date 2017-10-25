Saçından 33 paket eroin çıkan genç kadın tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, saçlarının arasında, tel tokayla tutturulmuş 33 paket eroin ele geçirilen 22 yaşındaki Sevil Soydan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Yunus timleri, otobüs durağında bekleyen Sevil Soydan\'ın hareketlerinden şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada, genç kadının saçlarının arasına tel tokayla tutturulmuş birer içimlik, 33 paket eroin ele geçirildi. Soydan\'ın eroin sattığı belirlendi. Gözaltına alınan Sevil Soydan sorgusunda, uyuşturucuya 6 yıl önce bir arkadaş ortamında başladığını, eroini 200 lira karşılığında aldığını, yakalanmamak için de saçına tel toka ile sakladığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevil Soydan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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