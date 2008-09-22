Sachs ve Stanley’in statüsü değişti

ABD Merkez Bankası (Fed) son iki büyük yatırım bankası Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in statülerini değiştiren kararını onayladı.



Bir devir sona erdi



Bu gelişme, pratikte Wall Street'teki yatırım bankacılığı modelinin sona erdiği anlamına geliyor.



Fed yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun dün Washington'da yaptığı toplantıda, bu iki yatırım bankasının statülerinin değiştirilmesiyle ilgili talebini oy birliğiyle kabul ettiğini bildirdi.



Fed'in bu kararıyla bu iki yatırım bankası Fed'in denetimi altında çalışan bankacılık holding şirketlerine dönüşmüş oldu. Bu değişiklik iki yatırım bankasının ticari bankacılık yapmasına izin veriyor.



Kararla Fed'in denetimi altına giren iki banka bundan böyle Fed'in acil fonlarına girebilecek ve bireysel bankacılık şirketlerini daha kolay alabilecekler.



Fed'in iki yatırım bankasının statüsünü değiştirme kararı 1929 yılındaki Dünya Ekonomik Krizi'nden bu yana Wall Street'teki büyük yeniden yapılanmanın sürdüğüne işaret ediyor.



Beş bankanın üçü gitmişti



Mart ayında çöken yatırım bankası Bear Stearns'i JP Morgan Chase, Fed'in desteğiyle almış, geçen hafta da Lehman Brothers iflasını açıklamış ve Bank of America ise Merrill Lynch'i satın almıştı.

