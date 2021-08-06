Sacha Boey, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golü Galatasaray formasıyla attı

Galatasaray'ın yeni transferi 20 yaşındaki Sacha Boey, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golü dün oynanan St. Johnstone maçında attı.

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul’da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr’in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey’in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü. Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos’ta İskoçya’nın Perth şehrinde oynanacak.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1’lik eşitliği getiren golü atmayı başardı. Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.