Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber!

Bir süredir sakatlığı sebebi ile sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek Sacha Boey'in Fenerbahçe maçında oynayamayacağı belirtildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Sabah'ın haberine göre, Fransız sağ bekin tedavi sürecinin 2 hafta daha uzadığı iddia edilirken, uyluk sakatlığı yaşayan oyuncuyu korumak amacıyla bu kararın alındığı yazıldı.

Sezon başında Fransız ekibi Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, sakatlıklardan kurtulamadı. Bu sezon Galatasaray ile resmi maçlarda toplam 7 maçta oynayan oyuncu, 1 gol attı.