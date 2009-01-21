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Saçan, Nuriş kardeşleri faksla uyarmış

Eski polis müdürü Saçan'ın, Uşak Cezaevi'nde yatan Ergin kardeşlere, 'suikast yapılacak' faksı gönderdiği ortaya çıktı

21 Ocak 2009 02:00

Ergenekon'da tutuklanan eski polis müdürü Adil Serdar Saçan'ın Uşak Cezaevi'ne 'Sabancı sanığı Mustafa Duyar'ı öldüren Ergin kardeşlere suikast yapılacak' faksı gönderdiği ortaya çıktı. Haberi alan Ergin kardeşlerin isyan çıkararak rakipleri 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürüldü.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski polis müdürü Adil Serdar Saçan'ın Büyükçekmece Bahçeşehir'deki evinde yapılan aramalarda ele geçen belgeler, Vedat ve Nuri Ergin'in 5 kişiyi öldürdüğü Uşak Cezaevi isyanının perde arkasına ışık tuttu. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Saçan'ın cezaevi müdürlüğüne gönderdiği faksla Sabancı Suikasti hükümlüsü Mustafa Duyar'ı öldüren Ergin kardeşlere suikast yapılacağını ihbar ettiği ortaya çıktı. Haberi alan Ergin kardeşlerin, isyan çıkararak cezaevindeki rakiplerini öldürdüğü ileri sürüldü.

Ergin’den Saçan’a teşekkür mektubu

Sabancı suikasti sanığı Mustafa Duyar'ı 1999'da Afyon Cezaevi'nde öldüren Ergin kardeşler, Uşak Cezaevin'e nakledilmişlerdi. Bir süre sonra da Erginler'in hasmı Alaattin Çakıcı'nın adamları da aynı cezaevine nakledildi. O dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'nin başında bulunan Adil Serdar Saçan'ın evinde ele geçirilen belgelerde incelemeye alınan bir mektup soruşturmayı yürüten savcıların dikkatini çekti. Vedat Ergin Saçan'a gönderdiği mektupta 'Selamün Aleyküm Sayın Müdürümüz' başlığı taşıyan mektupta, “Sayın müdürüm öncelikle gerçekten biz Uşak Cezaevi'ndeyken cezaevine gönderdiğiniz bize karşı yapılacak suikast eylemini bildiren yazınızdan ötürü size teşekkürü kendime ve canım abim adına bir borç bilirim' diyor. Ergin, 'Kilit isim' diye hitap ettiği Saçan'a “Yani sayın müdürüm biz bir aileyiz' diyor.

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