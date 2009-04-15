'Saçan, Güney'in sorgusunda bulunmadı'

Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın kardeşi ve avukatı Serkan Saçan, "Tuncay Güney, Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde katiyetle işkence görmemiştir. Adil Serdar Saçan, Güney'in sorgusunda yer almamıştır" iddiasında bulundu.



Serkan Saçan, yaptığı yazılı açıklamada, "yalan ve iftira içeren haberler ve programlarla" Adil Serdar Saçan'ın kamuoyuna "işkenceci" olarak tanıtılmak istendiğini öne sürdü.



"Tuncay Güney'in Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde katiyetle işkence görmediğini" iddia eden Serkan Saçan, Adil Serdar Saçan'ın, Güney'in sorgusunda yer almadığını savundu.



Tuncay Güney'in, "Saçan'ın odası" diye tarif ettiği odanın, Güney'in sorgusunu da yöneten ve halen Emniyet Müdürü olan Kemal Karademir'in odası olduğunu öne süren Avukat Saçan, açıklamasında, "Tuncay Güney'in 'çay içtim' dediği kişi Kemal Karademir'dir. Tuncay Güney'den elde edilen 'Ergenekon Şeması' polis tarafından çizilmemiş ve çizdirilmemiştir, ele geçirilmiştir. Tıpkı Ergenekon, Lobi, Analiz, Suikast Listesi vesaire toplam 6 koli belge gibi..." ifadesini kullandı.



Avukat Saçan, Adil Serdar Saçan'ın "Ergenekon sözde örgütüne üye olmak suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunduğunu" belirterek, şu görüşleri savundu:



"Saçan, bir yandan bu sözde örgütü ortaya çıkarmak için aynı örgütün şüphelisi Tuncay Güney'e işkence yapmakla, öte yandan ortaya çıkartıp kayıt altına alıp savcılığa gönderdiği soruşturma evrakını gizlemekle ve aynı zamanda soruşturmayı kapatmakla suçlanmaktadır. Adil Serdar Saçan, şu anda tutuklu bulunduğu cezaevinde, haklarında işlem yaptığı yüzlerce mahkumla birlikte tutulmaktadır. Sabıkasızdır, hiçbir işkence ve adli davadan hüküm giymemiştir. 25 yıllık meslek hayatında hukuk dışı hiçbir olaya karışmamıştır."

