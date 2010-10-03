-SAÇ TOKASIYLA HIRSIZLIK GİRİŞİMİ İDDİASI NEVŞEHİR (A.A) - 03.10.2010 - Nevşehir'de, hırsızlık yapmak amacıyla evlerin kapılarını saç tokası kullanarak açmaya çalıştıkları iddia edilen 3 genç kız yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'taki evlerin kapılarını kurcalayarak hırsızlığa teşebbüs etikleri öne sürülen S.Y. (19), M.Ş. (26) ve G.E'yi (23) yakaladı. Polis ekipleri, bir kapı önünde yakalanan genç kızların kapı açmakta kullandıkları saç tokasını da buldu. Polisin, kapılardan aldığı parmak izlerinden biri, zanlılardan S.Y'nin parmak iziyle uyuştu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgulamalarında ''susma haklarının kullanarak ifade vermedikleri'' öğrenildi. Evden hırsızlığa teşebbüs suçlaması ile adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.