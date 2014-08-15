Saç ticareti büyüyor, insan saçının kilosu 880 dolar

Dünyada birçok alanda olduğu gibi talebi her geçen gün artan insan saçı üretiminde de Çin ilk sırada yer alıyor. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine göre 2012 yılında yapılan tüy, deri ve saç ticaretinin yüzde 75’ini Çin gerçekleştirdi. Daha çok peruk yapımında kullanılan bu ürünler ise Avrupa, Amerika ve Afrika’ya ihraç ediliyor. İnsan saçı ihracatında Çin’i Hindistan takip ediyor. 50.8 cm uzunluğunda insan saçının kilogramı ortalama 880 dolardan satılıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fransız haber ajansı AFP’nin araştırmasına göre Çin’de insan saçı ihracatının yarısını tek bir şehir yapıyor. Kafası kazıtılmış Çinlilerin saçlarını toplayan Taihe şehrindeki fabrikalar, Avrupa, Amerika ve Afrika’ya ihracat yapıyor. Taihe’deki saç üretim tesisleri 400 çeşit peruk hazırlıyor. Ülkede insan saçı işinin 1970’i yıllarda başladığını anlatan Taihe şehrindeki üreticilerden Fu Quango, şu bilgileri verdi: “Eskiden insan saçlarını yerel halktan alırdık. Ama artık Myanmar, Vietnam gibi farklı ülkelerden de geliyor. Eskiden saç ürünleri yapmak zordu, elle yapılırdı. Bu ürünlere olan talep artışı nedeniyle tesisler kuruldu ve uluslararası pazarlara satıyoruz.”

Çin’in Taihe şehrindeki fabrikaların insan saçı ihracatının 88 milyon doları bulduğunu anlatan Fu’nun 36 yaşındaki oğlu Fu Qianwei, Amerika’ya 8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını açıkladı. Ülkelerden gelen talepler hakkında da bilgi veren Fu Qianwei, şöyle konuştu: “Ülkelerden gelen taleplerin hepsi farklı oluyor. Saçın kalitesi, kalınlığı ve uzunluğu çok önemli. son dönemlerde Afrika pazarından gelen talep çok fazla. Bu ülkelerde ekonomi iyiye gittikçe daha kaliteli ürünler isteniyor. Saç çok değerli olduğu için insanlar ona siyah altın diyor.“

İnsan saçı nasıl işleniyor

Çeşitli yerlerden toplanan insan saçları fabrikalara satılıyor. Bu fabrikalarda saçlar önce dezenfekte ediliyor. Daha sonra işçiler buharlı su fıçılarında kürekle saçları karıştırıyor. Fırında kurutulmadan önce saçlar farklı renklere boyanıyor. Daha sonra taranıp kadın çalışanlar tarafından dikiliyor.