Saç kestirene bedava kahve ve sıcak havlu

Kriz sonrası azalan talep yüzünden New York'ta çok değişik kampanyalar yürütülmeye başlandı.



Zor durumda kalan birçok işletme kendi çapında müşteri çekmeye çalışıyor. Bir araba alana bir tane de bedava veren şirketler var. Yandaki fotoğraf saç kestirenlere sıcak havlu ve bedava espresso vaat eden bir berbere ait.



Acil gıda yardımı ihtiyacı yüzde 12 arttı



ABD'nin krizi en çok hisseden ve işsizlik oranlarının tavan yaptığı eyaletlerinden biri olan Rhode Island'da yaşayan Guillermona Rodriguez isimli kadın kilerde uzun süre dayanacak gıda maddelerinin sayımını yapıyor. Rhode Island acil gıda ihtiyacının yüzde 12 arttığı bir eyalet.

