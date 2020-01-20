"Saç ektirmek isteyenlerin bir numaralı durağı Türkiye"

Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'nin saç ekimiyle dünyada birinci sırada olduğunu söyledi. Çakmak, "Saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var." ifadelerini kullandı. Çakmak, saç ektirmeye en çok İtalyanların geldiğini ifade etti.

Sağlık turizminde saç ekiminin yaklaşık yüzde 50'lik payı olduğunu ve Türkiye'nin saç ekiminde dünyada birinci sırada olduğunu belirten Çakmak konuya ilişkin, "Saç ekimiyle ilgili ülkemiz artık dünyada birinci sıraya oturmuş durumda. Çünkü hem kalitemizle hem de yapmış olduğumuz sayılarla birlikte geçen seneki rakamlarımız 500 bine yaklaştı. Tam olarak konsey üyelerinden elde ettiğimiz sayılar 498 bin civarında. Elde edemediğimiz bazı sayılar da var, çünkü konsey üyesi olamayan kurumlar da bu çalışmayı yapıyorlar. Dolayıyla tahminimiz 500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde dünyada birinci sıradayız. Ortalama bir kişiden 2 bin-2 bin 500 euro civarında bir gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla sadece saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var" ifadelerini kullandı.

"Uygun bir ücretle yapıyoruz"

Çakmak saç ekiminde Türkiye'nin tercih sebebi olmasıyla ilgiliyse, "Ekonomik anlamda insanların ödeyebileceği bir ücretle yapıyoruz. İnsanların kendi ülkelerinde veya başka destinasyonlarda bu, özellikle Avrupa'daki uygulamalarda 5 bin, 10 bin ve 15 bin euro gibi rakamlarla yapılıyor. Ülkemize gelip, ektireceği saç sayısına göre çok rahatlıkla 2 bin-2 bin 500 euroya yaptırabiliyorlar. Kendi ülkesinde yaptıracağı fiyattan yüzde 50 daha uygun fiyata olması, kaliteli olması, yapılan uygulamaların kalıcı olması anlamında da başarılı olmamız vesileyle ülke olarak tercih ediliyoruz" dedi.

Çakmak sözlerine, "Sadece konaklama ve ulaşımın yanı sıra gelen bu insanlar restoranlarda yemek yiyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Bu da şu anlama geliyor, her bir saç ekimi için gelen turist minimum bin, bin 500, 2 bin dolar da alışveriş ve yeme içmesine harcıyor. Konaklama ve ulaşımı da hariç. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bir saç ekimi turistinin ülkemize bırakmış olduğu bedel ortalama 5 bin dolar, 5 bin euro civarında da. Bu da neredeyse normal turistin 6-7 katına tekabül ediyor" diye devam etti.