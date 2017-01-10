T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Saç ektiğimiz şehit polis için Allah'tan rahmet diliyoruz" tweetine soruşturma

"Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda..."

10 Ocak 2017 17:26

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe günü düzenlenen saldırıda 2 PKK'lıyla mermisi bitinceye kadar çatıştıktan sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniğin sosyal medya hesabından yapılan ve tepki çeken paylaşımla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. 

Saç ekimi şirketinden atılan Tweet şöyleydi:

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tufan Hamarat ve Timur Tarlığil'in haberine göre, Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın yaptığı paylaşım hakkında soruşturma başlattık" dedi. Firma ise yaptığı açıklamayla özür diledi.

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve kalaşnikoflu saldırıda, mübaşir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalıncaya kadar çatışan kahraman polis Fethi Sekin şehit oldu. Patlamanın ardından İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, şehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiğini ve ona saç ekimi yaptıkarını hatırlatan bir paylaşımda bulunması sosyal medyada tepki çekti.

Tepki üzerine firma yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, paylaşımın anlaşmalı olarak çalışılan reklam ajansı tarafından yapıldığı, paylaşımın firmanın şehit Sekin'e olan yakınlığını anlatmak olduğu ancak maksadını aştığı, bu nedenle şehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiği belirtildi.

Şehit polis Fethi Sekin'in 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı ağıt ortaya çıktı

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, firma hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Salnur, "Sağlık Müdürlüğü olarak bu yapılan paylaşıma istinaden bir soruşturma başlattık. Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimiz böyle bir şey yaptırdı veya yaptırmadı kime ne, belki yakını bile hasta mahremiyeti noktasında böyle bir şeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuştu.

ETİKETLER

İzmir AdliyesiPKKpolis memuruFethi Sekinsosyal medyaİl Sağlık Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24