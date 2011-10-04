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Dünya

Saç boyası yüzünden komalık oldu!

İngiliz bir kadın kullandığı saç boyası alerjiye neden olunca komaya girdi...

04 Ekim 2011 03:00

T24 - 29 yaşındaki Mariade Kelly, erkekn yaşta beyazlayan saçını siyaha boyamak için Garnier Nutrisse adındaki saç boyasından aldı. Tamamen bitkisel ürünlerden elde edildiği belirtilen ve saça doğal renk ve hava verdiği belirtilen boyadan kullanan Kelly hayati bir tehlike atlattı. 

Kalp atışları fırlayan ve nefes almakta zorlanan kadının kafa derisinde sarı irin ve yanık et kokusu gelmeye başladı. Hastanenin acil servisine kaldırılan kadın son anda canını kurtardı.  



Doktorlar yaşanan olayı alerjik reaksiyon olarak açıkladı.


İngiltere'de 6 sterline (yaklaşık 17 lira) satılan bu ürünün başka mağdurları da olduğu ortaya çıktı.


Vakaların artması üzerine İngiltere Sağlık bakanlığı saç boyası hakkında inceleme başlattı.

















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