Saç boyası yüzünden komalık oldu!

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Kalp atışları fırlayan ve nefes almakta zorlanan kadının kafa derisinde sarı irin ve yanık et kokusu gelmeye başladı. Hastanenin acil servisine kaldırılan kadın son anda canını kurtardı.Doktorlar yaşanan olayı alerjik reaksiyon olarak açıkladı.İngiltere'de 6 sterline (yaklaşık 17 lira) satılan bu ürünün başka mağdurları da olduğu ortaya çıktı.Vakaların artması üzerine İngiltere Sağlık bakanlığı saç boyası hakkında inceleme başlattı.