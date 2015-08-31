Saç boyası kullandı; yüzü şişti, geçici körlük yaşadı

İngiliz vatandaşı 30 yaşındaki Ann-Marie Hyde'ın saçındaki beyazları kapatmak için kullandığı saç boyası, yüzünün şişmesine neden oldu. Göz kapakları şişen kadın geçici körlük yaşadı. Hyde’ın 10 yıldır aynı saç boyasını kullandığı belirtildi.



30'uncu doğum gününden birkaç gün önce Ann-Marie Hyde saçındaki beyazları kapamak için saç boyası kullanmaya karar verdi. 10 yıldır aynı saç boyasını kullanan kadının cildi birkaç saat sonra alerjik reaksiyon gösterdi.



Vatan'da yer alan habere göre, yüzü şişen Hyde, iki gün boyunca göz kapaklarının şişip gözünü kapatması sebebiyle geçici körlük yaşadı. Acilen hastaneye kaldırılan kadını, eşi tanımakta zorlandı.





Boyayı sürdü, kafa derisi yanmaya başladı



Daily Mail’in haberine göre Hyde şimdi firmaya dava açmaya hazırlanıyor. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmamak için saçını boyamadan iki gün önce alerji testini yaptığını belirten kadın boyamadan kısa bir süre sonra kafa derisinin yanmaya ve kaşınmaya başladığını belirtiyor. Sabah kalktığında cildinde bir gerginlik hisseden Hyde işine gittiğinde patronunun acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söylediğini, o ana dek yüzünün şiştiğinin farkında olmadığını ekliyor.



Hastaneye gittiğinde antihistaminik ve steroidlerle ilaç tedavisi uygulanan Hyde şu an iyi durumda. Ocak ayında gerçekleşen olaydan beri saçını boyamadığını belirten kadın, bir daha saç boyası kullanmayı düşünmediğini de ekliyor.

