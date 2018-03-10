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Sabuncu ve Şık'ın tahliye edilmesinin ardından kim ne dedi?

Murat Sabuncu ve Ahmet Şık adli kontrol şartı konularak tahliye edildi

10 Mart 2018 04:29

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

Kararın açıklanmasının ardından milletvekilleri ve Sabuncu ile Şık'ın meslektaşları Twitter'da açıklamalarda bulundu. Şık hastagı kararın açıklamasında Twitter'da ilk sıraya oturdu. Şık'la ilgili olarak yaklaşık 50 bin tweet atıldı. Sabuncu hastagı ise ikinci sıraya oturdu ve yaklaşık  18 bin tweet atıldı.

Sabuncu ve Şık'ın tahliye kararın açıklanmasının ardından Twitter'da yapılan paylaşımlara şöyle:

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