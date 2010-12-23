Sabrosa Beşiktaş'a ağlaya ağlaya geliyor

T24 - Beşiktaş'ın bugün resmi olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Simao Sabrosa, Atletico Madrid'e göz yaşları ile veda etti.



Bugün kendisi için Atletico Madrid'in Stadı Vicente Calderon'un VIP salonunda düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo'nun da katıldığı basın mensupları karşısında gerçekleşen veda töreninde Simao " Bu kulübü bırakmak bana acı veriyor. Burası benim için büyük bir ailedi ve ben ailemden ayrılıyorum" dedi ve şunları söyledi.



"Bugüne kadar bana güvenenlere çok teşekkür ediyorum. Atletico'nun kırmızı beyaz formasını giydiğimden buyana bu takım için elimden geleni yaptım. Artık buradan ayrılma zamanım geldi. Atletico'dan ayrılmak bana acı veriyor. Konuşmak bana çok zor geliyor. Burası benim ailem oldu. Bir çok yeni arkadaş edindim ve burada kendimi büyük bir ailenin parçası gibi hissediyorum.



Bu bir veda değil. Ben Atletico taraftarı olarak yaşamaya devam edeceğim ve bir gün yeniden buraya döneceğim. Sözleşmemin bitmesine 6 ay kala Beşiktaş ile anlaştım. Kulübüme bana bu konu da gösterdikleri anlayış için de teşekkür ediyorum. Ben Atletico için son 3 buçuk yılda iyi işler yaptığıma inanıyorum. Burada hep iyi olarak hatırlanmak istiyorum. Dün akşam Espanyol maçından sonra tüm takım arkadaşlarım bana veda etmek için soyunma odasında bekliyorlardı. Onların yaptıkları bu jest beni çok duygulandırdı. Bugün olduğu gibi dün gece de gözyaşlarımı tutamadım. Vicente Calderon' da dün gece 40 bin taraftar benim adımı bağırarak bana veda ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum."





