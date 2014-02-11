Sabri'ye UEFA'dan büyük onur

UEFA, Avrupa’daki önemli 12 ligin kapsama alındığı ve faal futbolcular arasında yaptığı araştırmasında, Galatasaray’ın emektar kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun 360 kez sarı-kırmızılı formayı giyerek kulübünün efsane oyuncuları arasına girdiğini vurguladı. UEFA,Galatasaray’ın 1999 yılında UEFA Kupası’nda kazandığı yıl Sabri’nin kulübün altyapısına katıldığı hatırlatılırken, "Sağ bek oyuncusu o günden bu yana kulübün yer edinmiş figürleri arasında yer alıyor ve oynadığı 15 yıl içinde kaptanlık pazubandını da elinde tutuyor" bilgisini de verdi.

Haberde, Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun Galatasaray’ın başında olduğu 2001/02 sezonunda Sabri’nin A takıma çıktığı ve Fatih Terim tarafından sonraki sezon ilk kez Trabzonspor maçında forma giydiği belirtildi. Galatasaray ile 5 lig ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, "Oyuncu olarak buralara geldiysem, bu sadece Galatasaray sayesindedir" açıklamasına da yer verildi. Manchester United ile 959 maça çıkan Galli oyuncu Ryan Giggs, aynı takımla en çok forma giyen oyuncu olurken, 40 yaşındaki Galli yıldızın kulübünde yeni başarılara imza atmaya devam ettiği vurgulandı.

Listede yer alan oyuncular şöyle sıralandı:

1- Ryan Giggs (Manchester United): 959 maç

2- Xavi Hernandez (Barcelona): 706 maç

3- Sander Boschker (Twente): 696 maç

4- Francesco Totti (Roma): 695 maç

5- Bastian Schweinsteiger (Bayern Münih): 455 maç

6- Olivier Deschacht (Anderlecht): 443 maç

7- Vyacheslav Malafeev (Zenit): 436 maç

8- Olexandr Shovkovskiy (Dinamo Kiev): 382 maç

9- Marc Planus (Bordeaux): 365 maç

10- Sabri Sarıoğlu (Galatasaray): 360 maç