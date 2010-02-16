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Spor

Sabri'ye Fransız talip

Fransa 1. Lig takımlarından Olympique de Marseille'nin teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Galatasaray'ın defans oyuncusu Sabri Sarıoğlu'nu istediği iddia edildi.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Fransa 1. Lig takımlarından Olympique de Marseille'nin teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Galatasaray'ın defans oyuncusu Sabri Sarıoğlu'nu istediği iddia edildi.

Mercato 365 sitesinin haberinde, Haziran ayında Marseille'den ayrılacağı düşünülen Laurent Bonnart'ın yerini doldurmak ve zayıf olan defansa çeki düzen vermek için sağ bek arayışında olan Didier Deschamps'ın, Sabri Sarioğlu ile ilgilendiği ifade edildi.

25 yaşındaki Sabri'nin, Galatasaray ile 2012 yılının sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.  

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