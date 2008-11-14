Sabri'ye 2 maç ceza

Federasyon'un, Kayserispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Sabri'ye iki maç müsabakalardan men cezası vereceği öğrenildi



Maraton.com.tr'nin haberine göre: "Saha içinde ayırılan iki futbolcu soyunma odalarının bulunduğu yerde yeniden kavgaya tutuştu ve bu esnada temsilci olaya şahitlik ederek Federasyon'a Sabri'nin hareketlerini rapor etti.



Kavga eden iki oyuncu zorlukla ayrılırken konu ile ilgili konuşan olayın kahramanı iki oyuncudan biri olan Ragıp "Sabri bana yumruk attı" derken Sabri de "Ragıp'ı ittim ama bana ana avrat küfretti" dedi.



Yaşanan tüm bu olayların ardından Federasyon'un, temsilcinin raporu doğrultusunda Sabri'ye iki maç müsabakalardan men cezası vereceği öğrenildi



