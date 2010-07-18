Sabri'nin agresif göründüğüne kanmayın...

T24 - Galatasaray'ın en agresif oyuncuları arasında gösterilen Sabri Sarıoğlu, profesyonel kariyerinde çıktığı 291 resmi maçta da kırmızı kart görmeyerek saha içindeki imajına ters bir görüntü çizdi.



Özellikle saha içindeki agresifliği ve hakemlerle olan sert diyaloglarıyla gündeme gelen Sabri Sarıoğlu'unun ilginç bir istatistiği var. Sabri, bu imajına rağmen oynadığı 291 resmi maçta da hiç kırmızı kart görmeyerek ilginç bir istatistiğe imza attı.



Son dönemde sakin



Fanatik'in haberine göre; Milli oyuncu, özellikle yönetimin uyarısıyla geçtiğimiz sezon daha sakin bir görüntü çizmişti. Cim Bom’da benzer istatistiğe sahip bir diğer isim de Hakan Balta. Her zaman sakinliğini korumayı başaran Hakan, kariyerindeki 214 mücadelede de oyundan atılmadı. Faal futbolcular içinde, bu alanda rekoru elinde bulunduran oyuncu ise Celalettin Koçak. Geçen sezon Diyarbakırspor forması giyen Celalettin, 301 resmi maçta da kırmızı kart görmedi.



Madalyonun bir de diğer tarafı var. Süper Lig’in sakin isimleri arasında gösterilen oyunculardan Yusuf Şimşek ve Arda Turan üç defa, Semih ve Alex ise ikişer kez kırmızı kart gördüler.





Olay adam Lincoln





Ancak ortalamaya bakacak olursak, rekor Cassio Lincoln’de. Galatasaray’da forma giydiği iki sezonda gündemden hiç düşmeyen Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 67 resmi maça çıkarken tam üç defa oyundan atıldı.





