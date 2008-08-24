Sabri'den kötü haber

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Sabri'nin, yapılan kontrolleri sonrası sakatlığının uzun süreceğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Sabri Sarıoğlu'nun yapılan ayrıntılı muayenesi ve MR tetkiklerinde, sakatlığının uzun süreceğinin belirlendiği, tedavi süresinin de 72 saatlik izleme sonrasında belirlenebileceği vurgulandı.



Ayrıca, Denizlispor karşısında bel ağrısı sebebiyle oyunun ikinci yarısında sahaya çıkamayan Hasan'ın bu sabahki rejenerasyon antrenmanına alınmayarak tedavisine başlandığı, Mehmet Topal'ın da antrenmana çıkarılmayarak sağ aşil tendonundaki ağrı nedeniyle başlanan tedavisine devam edildiği dile getirildi.



Öte yandan, ayak bileğine darbe alan Nonda'nın çalışmaya katıldığı, Denizlispor maçı sonrası kramp sorunu yaşayan Kewell'ın ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı bildirildi.

