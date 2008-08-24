T24 LogoT24 Logo
Spor

Sabri'den kötü haber

Galatasaray’da Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sabri'nin sakatlığının uzun süreceği açıklandı.

24 Ağustos 2008 03:00

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Sabri'nin, yapılan kontrolleri sonrası sakatlığının uzun süreceğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sabri Sarıoğlu'nun yapılan ayrıntılı muayenesi ve MR tetkiklerinde, sakatlığının uzun süreceğinin belirlendiği, tedavi süresinin de 72 saatlik izleme sonrasında belirlenebileceği vurgulandı.

Ayrıca, Denizlispor karşısında bel ağrısı sebebiyle oyunun ikinci yarısında sahaya çıkamayan Hasan'ın bu sabahki rejenerasyon antrenmanına alınmayarak tedavisine başlandığı, Mehmet Topal'ın da antrenmana çıkarılmayarak sağ aşil tendonundaki ağrı nedeniyle başlanan tedavisine devam edildiği dile getirildi.

Öte yandan, ayak bileğine darbe alan Nonda'nın çalışmaya katıldığı, Denizlispor maçı sonrası kramp sorunu yaşayan Kewell'ın ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24