"Sabri yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor"

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında galibiyet golünü atan Sabri Sarıoğlu'nun yönetimden yeni sözleşme için haber beklediği öne sürüldü. Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonu doluyor.



Fanatik gazetesinin haberine göre, lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor. Galatasaray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.



Sabri'nin golü Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'te de yer aldı. Gazete, "Sabri'nin attığı gol Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ilaç oldu" yorumunu yaptı