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Spor

Sabri ve Yasin'e kulübe yolu göründü

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in, Cavanda ve Podolski'ye forma şansı vermesi bekleniyor

18 Ekim 2016 12:27

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Trabzonspor randevusu öncesinde kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Göreve geldiği günden beri mecburiyetler dışında genelde kazanan kadroyu bozmamaya özen gösteren Hollandalı teknik adam, Ankara'da alınan Gençlerbirliği galibiyetine rağmen oynanan futbolu beğenmedi. Riekerink'in Trabzon randevusu öncesinde Sabri ve Yasin'i kulübeye çekeceği belirtildi.

 

Cavanda ve Podolski'ye gün doğdu

 

İki futbolcunun son maçlardaki performanslarını beğenmeyen Riekerink'in, Cavanda ile Podolski'nin form tutmalarıyla birlikte eli güçlendi.

Özellikle iç sahadaki maçlarda daha atak bir futbol sergileyen sarı-kırmızılarda Sabri'nin yerinde Cavanda, Yasin'in bölgesinde de Podolski'nin forma giymeleri bekleniyor.

Riekerink'in Trabzon maçına da yetişemeyecek olan Sneijder'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda yine Josue'ye şans vereceği öğrenildi.

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GalatasarayJan Olde RiekerinkPodolskiJosue

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