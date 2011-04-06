-SABRİ TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Ligde kötü sonuçlar almaya devam eden ve son olarak Antalya'da yenilen sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor mücadelesinin ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde yapılan idmanda Medical Park Antalyaspor karşısında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise topla kondisyon çalışması ve minyatür kale maç oynayarak idmanı tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Sabri Sarıoğlu antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Çağlar Birinci ise kondisyoner eşliğinde antrenman yaptı. Medical Park Antalyaspor maçında sağ ayağında travmaya bağlı yumuşak doku yaralanması ve yırtık olan Hakan Balta'nın yanı sıra kasığında zorlanma olan Lucas Neil'in ve ayağına basılan Pino'nun da tedavilerine başlandığı bildirildi. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.