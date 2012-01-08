Sabri sosyal medyayı salladı

T24 - Ligde Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın kaptanı Sabri Sarıoğlu'nun 7 hafta aradan sonra ilk kez bir maça çıkıp kritik hatalar yapması sosyal medyayı adeta salladı.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı maç Sabri Sarıoğlu'nun kariyerinin en ilginç anlarına sahne oldu. Samsun'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 mağlup durumda kapatan Galatasaray'da fatura Sabri Sarıoğlu'na çıkmıştı ancak ilerleyen dakikalar bir anda rüzgarı tersine çevirdi. Sosyal medya Sabri'nin yaptığı kritik hatalar ile sallanırken; sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de mücadelenin ikinci yarısına Sabri'yi kenara alarak başladı.

Sabri çıktı, 4 gol birden geldi



Yapılan eleştiri ve yorumları haklı çıkarırcasına Sabri'nin oyundan çıkmasının ardından ikinci yarıda 4 gol birden bulan ve müthiş bir geri dönüşle maçı çeviren Galatasaray'da futbolcuların tamamı büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından da mikro blog sitesi twitter'ın 'Sabri ateşi' sönmedi ve birbirinden ilginç yorumlar ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmında, Galatasaray'ın son 8 haftada aldığı galibiyetler 'Sabri'nin olmamasına' bağlanırken; diğer bir kısmında ise Fatih Terim'in Sabri'yi henüz hazır olmadan Samsunspor karşısında ilk 11'de sahaya sürerek hata yaptığı yönünde oldu.

Sabri'siz ilginç istatistik



Öte yandan Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtan önce ortaya çıkan istatistikler de dikkatlerden kaçmadı. Sabri Sarıoğlu'nun forma giymediği son 7 maçtan 21 puan çıkartan Galatasaray, aynı zamanda bu 7 maçta da atılan gol sayısı, isabetli şut yüzdesi ve gol pozisyonu ortalaması gibi istatistiklerde de Sabri'nin oynadığı maçlara göre artış sağladı. Son 7 maçta ortaya çıkan istatistikleri destekleyen bir durum da Samsun'da ortaya çıktı. Sabri'nin forma giydiği ilk 45 dakikada kalesinde 2 gol gören ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada ise 4 gol birden atma başarısı gösterdi.

İşte sosyal medyayı sallayan yorumlar



@ Serap: Sabri çıktı mac döndü :) 2-4 oldu

@ Şahan Gökbakar: +Sabri = -2 ise -Sabri = ? Denkleminde soru isaretini bulunuz...

@ Emre Eroktay: 10 tane Halil Sezai gelse de, Galatasaraylı taraftarların Sabri'ye ettiği isyanın yanından geçemez.

@ Ziya Turp: Sabri'yi ayakkabı boyasıyla siyahi yapıp, Eboue'nin yerine afrika kupasına göndereydik iyiydi.

@ Hüseyin Erbil: Sabri'nin sahalara dönüşünün bilançosu : Samsunspor : 2-0:Galatasaray ilk yarı sonucu...

@ Halil Taşkın Yılmaz: Bugünün tarihini yazın bir kenara! Sabri'nin Samsun'a ayak bastığı günü uzun yıllar kutlayabilirler & Kutlayabiliriz.

@ Hakan Özten: Sabri'nin sakatlandigi Besiktas macindan sonraki butun maclari kazandigimizi hatirlatmak isterim.

@ Ahmet Akpolat: Şimdi Sabri'ye sallayanlarla, Sami Yen'de son maçında Hasas Şaş'a sallayanlar aynı kişiler. Hasan Şaş'ı düşünün fazla ileri gitmeyin.

@ Burak Eren: Sabri'yi eleştirmem, uzun zamandır sakat ve fizik olarak yüzde 20 hatta. Terim'in tercihi hatalı.

@ Tunahan Koçak: Sabri'nin geri döndüğünü duymayan kimse kalmayacak bu hatalardan sonra. Neredesin Eboue reyiz, üşüyoruz!

@ Ebru Taştan: Sabri geri dönmüş.

@ Ömer Kurt: Sabri seni Arkeoloji müzesine bağışlayıp, yılda bir ziyaretine gelmek istiyorum..

@ Buket: "Bence Sabri çok iyi futbolcu" - Hiç bir Galatasaraylı.

@ Zeyner Özdemir: Fatih Terim "SABIR" yerine "SABRİ"yi çekiyor!

@ Erdem Baş: Yapma be Fatih hoca! Çıkarma Sabri reyizi.

@ Fatih Yılmaz: Aslında Galatasaray Sabri'ye oynadığı değil oynamadığı maclar için prim verse daha kazançlı çıkar :))

@ Ayberk Yağız: Sabri gibi önemli bir oyuncuyu sakatlığından sonra kazanmak için gerekirse maçlar, puanlar kaybedilebilir.

@ Raşit Salt: Sabri iyi oyuncu, ama Sabrisiz 7 maç üst üste kazanıp, Sabri'nin forma giydiği ilk maçta 0-2 mağlup duruma düşmek tesadüf olmasa gerek.

@ Kemal Aka: Ya Sabri çıkar mı hoca ya" - Samsun taraftarı

@ Önder Akay: Sabri' nin varlığı ile yiyilen gol sayısı doğru orantılıdır.



