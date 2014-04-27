Sabri Sarıoğlu: Sözleşmemi yanlış biliyormuşum, uzamış bile

Sarı kırmızılı taraftarların 'Sabri Reis' diye çağırdığı kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, Temmuz’da 30 yaşına basacağını belirterek, "5-6 yıl daha oynamayı istiyorum. Kendimde o enerjiyi buluyorum. Galatasaray da isterse son noktayı burada koymak istiyorum" dedi

Hürriyet gazetesine konuşan Sabri Sarıoğlu, "Sözleşmemle ilgili yanlış bir bilgi var. ‘15 maçta ilk 11 veya 30 maçta forma giyme’ şartı diye bir madde var. Zaten 18-19 maç ilk 11 oynadım ve sözleşmem otomatik olarak uzadı. Açıkçası ben de yanlış biliyordum ama 2-3 ay önce kulüp menajerimiz Cenk Ergün bana gösterdi. Kulübümle de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Benle çalışmak isterlerse seve seve imza atarım. İstemezlerse de başka bir takım da oynarım. 3 ay sonra 30 yaşına gireceğim. Daha 5-6 yıl futbol oynayacak enerjiye, kondisyona ve kafa yapısına sahibim. Bu nedenle de yüzden sonrası için hiçbir plan yapmadım” diye konuştu.

‘İngiltere’de futbol oynamak isterdim’

Sabri Sarıoğlu, “Avrupa’ya gitmeyi düşündüm. Takım olarak bir hedefim olmadı fakat lig olarak İngiltere’de oynamak isterdim. Ancak her zaman ‘Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek hareket etmek istiyorum’ dedim. Bana Avrupa’nın önemli takımlarından ciddi teklifler de geldi. Fakat o günün şartlarında uygun bulmadım. Galatasaray’da kaldığım ve Avrupa’ya gitmediğim için de hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Burada yetiştim, büyüdüm ve burada Sabri Sarıoğlu oldum. Sakatlığım olmadığı sürece de uzun yıllar Galatasaray ile futbol kariyerime devam etmek istiyorum” dedi.

‘Sabri Reis denilmesinden mutluyum’

Taraftarın ‘Sabri Reis’ lakabını taktığı ve sosyal medyada da bu isimle hesaplar açılan Sabri Sarıoğlu, bundan hoşnutsuz değil aksine o da eğlendiğini söylüyor. Herkese saygı duyduğunu anlatan Sabri, şöyle diyor: “Taraftarların bana ‘Sabri Reis’ demesinden tabii ki mutluyum. İnsanlar mesajlar, fotoğraflar paylaşıyor. Yazılan çizilene bugüne kadar cevap vermedim, vermem de. Bana göre insanlar daha çok sevdiklerini bu kadar çok konuşurlar. Bir tek haddini aşanlar rahatsız ediyor.”