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Spor

Sabri Sarıoğlu kararını bayramdan sonra verecek

Galatasaray'dan gönderilen Sabri, teklifleri değerlendiriyor

24 Haziran 2017 16:14

Galatasaray'dan gönderilmesinin ardından kırgın olduğunu belirten ve Kayserispor'dan resmi olarak teklif alan Sabri Sarıoğlu’nun menajeri, Kayseri'ye gelerek sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü. Yapılan görüşmede deneyimli oyuncunun menajeri, kararın bayramdan sonra verileceğini iletti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Sabri ile yapılan görüşmenin ardından, deneyimli oyuncunun menajerinin Kayseri'ye gelerek yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Bedir, "Yönetim olarak biz, oyuncunun menajerine sunduk. O da kendi tekliflerini sundu. Ortak bir noktada buluştuk. Bayram sonrası, Sabri Sarıoğlu teklifimizi kabul edip etmediğini bildirecek’’ dedi.

Futbola Özkartal Kulübü altyapısında başlayan 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Galatasaray altyapısına transfer olarak tüm kariyerini sarı-kırmızılı kulüpte geçirmişti. 

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