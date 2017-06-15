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Spor

Sabri Sarıoğlu: Hayallerimi çaldılar; çok mutsuzum

"Bana verilen sözler vardı, son 1 haftada tutulmadı, Galatasaray'dan ayrılacağım için çok mutsuzum"

15 Haziran 2017 12:44

Galatasaray yönetiminin ani bir ayrılık kararı aldığı 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, ayrılıktan dolayı mutsuz olduğunu ifade etti. Futbolu 15 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpte bırakmak istediğini ifade eden tecrübeli sağ bek, "Benim hep bir hayalim vardı. O da burada başlayıp, burada bitirmekti. Hayallerimi çaldılar!" dedi.

2 sene daha sarı-kırmızılı forma altında oynayıp futbolu bırakmayı hayal ettiğini söyleyen emektar oyuncu şöyle konuştu:

"Yönetim bana otur dese oturur, oyna dese oynardım. Verilen sözler vardı bana. Ancak ne olduysa son 1 haftada tutulmadı. Açıkçası Galatasaray'dan ayrılacağım için çok mutsuzum."

Galatasaray formasıyla 446 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 33.655 dakika sahada kalarak 23 gol ve 51 asist kaydetti.

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