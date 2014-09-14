Sabri Sarıoğlu geri mi dönüyor?

Kadro dışı bırakılan Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu’nun A takıma geri döneceği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun menajeri ile Başkan Ünal Aysal dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun takıma dönmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Aysal, “Sabri 1 ay içinde takıma katılacak gibi kendini hazırlasın” dedi.

Milliyet’in haberne göre, Galatasaray’da, Teknik Direktör Cesare Prandelli göreve geldikten sonra kadro dışı bırakılan ve bir süredir Florya Metin Oktay Tesisleri’nde A2 takımıyla birlikte antrenmana çıkan Sabri Sarıoğlu profesyonel kadroya geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte, Sabri konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Ünal Aysal, Akmerkez’deki ofisinde Sabri’nin menajerleriyle bir araya geldi.

Başkan Aysal’ın bu görüşmede, Sabri’nin affedilmesiyle ilgili olarak ilk kez pozitif bir tutum sergileyerek, “Sabri konusundaki hassasiyeti biliyorum. Taraftarımız da bu karardan dolayı üzüntülü. Şahsen Sabri’nin affedilmesi için elimden geleni yapacağım. Sizden bu konuda isteğim sadece sabır. Bana 3-4 hafta süre verin. Sabri de çalışmalarına devam etsin ve kendini 1 ay içinde takıma dahil olacakmış gibi hazırlasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

15 yıldır hizmet ediyor

Geçtiğimiz hafta Milliyet’in manşetinde yer alan Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki ana binada Sabri’ye yemek verilmemesi haberi büyük yankı uyandırmış ve Başkan Ünal Aysal ile ekibi camia içinde sert şekilde eleştirilmişti.

15 yıldır Galatasaray‘a hizmet eden Sabri yine hafta içinde A takımın, U-21 ekibiyle yaptığı maçta da genç oyuncularla çalışmasına rağmen oynamamıştı. Bu kararın ise Teknik Direktör Prandelli tarafından verildiği ifade edildi.