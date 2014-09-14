T24 LogoT24 Logo
Spor

Sabri Sarıoğlu geri mi dönüyor?

Başkan Ünal Aysal, Akmerkez’deki ofisinde Sabri’nin menajerleriyle bir araya geldi

14 Eylül 2014 15:40

Kadro dışı bırakılan Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu’nun A takıma geri döneceği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun menajeri ile Başkan Ünal Aysal dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun takıma dönmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Aysal, “Sabri 1 ay içinde takıma katılacak gibi kendini hazırlasın” dedi.

Milliyet’in haberne göre, Galatasaray’da, Teknik Direktör Cesare Prandelli göreve geldikten sonra kadro dışı bırakılan ve bir süredir Florya Metin Oktay Tesisleri’nde A2 takımıyla birlikte antrenmana çıkan Sabri Sarıoğlu profesyonel kadroya geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte, Sabri konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Ünal Aysal, Akmerkez’deki ofisinde Sabri’nin menajerleriyle bir araya geldi.

Başkan Aysal’ın bu görüşmede, Sabri’nin affedilmesiyle ilgili olarak ilk kez pozitif bir tutum sergileyerek, “Sabri konusundaki hassasiyeti biliyorum. Taraftarımız da bu karardan dolayı üzüntülü. Şahsen Sabri’nin affedilmesi için elimden geleni yapacağım. Sizden bu konuda isteğim sadece sabır. Bana 3-4 hafta süre verin. Sabri de çalışmalarına devam etsin ve kendini 1 ay içinde takıma dahil olacakmış gibi hazırlasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 

15 yıldır hizmet ediyor

 

Geçtiğimiz hafta Milliyet’in manşetinde yer alan Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki ana binada Sabri’ye yemek verilmemesi haberi büyük yankı uyandırmış ve Başkan Ünal Aysal ile ekibi camia içinde sert şekilde eleştirilmişti.

15 yıldır Galatasaray‘a hizmet eden Sabri yine hafta içinde A takımın, U-21 ekibiyle yaptığı maçta da genç oyuncularla çalışmasına rağmen oynamamıştı. Bu kararın ise Teknik Direktör Prandelli tarafından verildiği ifade edildi.

ETİKETLER

sabri sarıoğlugalatasaraya takımkadroünal aysal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24