Sabri Sarıoğlu: "Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış"

A Milli Futbol Takımı\'nın formasını 6 yıl aradan sonra yeniden giymeye hazırlanan Göztepe\'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, \"Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim\" dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda, 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Antalya\'da hazırlıklarını sürdürüyor. Kampta yer alan Sabri Sarıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. A Milli Futbol Takımı\'nın formasını 6 yıl aradan sonra yeniden giymeye hazırlanan Göztepe\'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, milli takıma davet edildiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Her Türk futbolcusunun milli takımda olmayı hayal ettiğini aktaran Sabri, \"Ben de uzun bir aradan sonra tekrar geldim, çok mutluyum. Hava gayet güzel, arkadaşlarla iletişim halindeyiz. İnşallah iki maçı da kazanıp hedefimiz olan Rusya\'ya gitmek istiyoruz. Önce İzlanda ardından Finlandiya maçını kazanırsak hem ülkemizi sevindiririz hem de Türk futbolu adına önemli başarı alırız\" dedi.

\"GURURLA GELDİM\"

Gazetecilerin \'kampta tecrübelerini genç futbolculara aktarıyor musun?\' sorusuna Sabri, \"Hepsi yetenekli. Genç yaşta olmasına rağmen hepsi takımlarında önemli pozisyonda oynuyor. Kendi aramızda konuşuyoruz, 2008\'de edindiğimiz tecrübeyi konuşuyoruz. Onlar da dinliyor. Genç olmalarına rağmen iyice tecrübe kazandılar\" diye cevap verdi.

Sabri Sarıoğlu, uzun aradan sonra milli takımdan davet alınca hissettiklerini ise şu sözlerle belirtti:

\"Her Türk futbolcu Milli Takım\'da oynamayı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim. inşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim.\"

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: \"2 MAÇIMIZDAN 6 PUAN ALIP BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg\'ta forma giyen Çağlar Söyüncü de Bülent Korkmaz\'a benzetilmesinin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu dile getirdi. Eskişehir\'deki ikinci maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Çağlar, \"İnşallah İzlanda maçımızı da kazanıp, 2018 Dünya Kupası\'ndaki yolumuza davet etmek istiyoruz. 2 maçımızdan 6 puan alıp beklemeye devam edeceğiz\" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamamasının takımda olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağı hakkında üzerine konuşan Çağlar Söyüncü, \"Tabii oyunculara göre değişir. Beni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü hocamız sürekli taktiğini veriyor. Etkilenen oyuncu olur mu bilemiyorum. Sahada top oynuyoruz hocamız orada ya da tribünde benim için fark etmiyor\" diye konuştu.

\"GALİBİYETLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

A Milli Takım\'ın Dünya Kupası\'nda yer alma ihtimali hakkında soru üzerine ise Çağlar, şunları kaydetti:

\"Bizim için çok büyük bir onur olur ülkemizi dünya kupasında temsil etmek. Bunun için çok uğraşıyoruz. İnşallah hedefe ulaşırız\" diye cevap verdi. Eskişehir halkına, Milli Takım\'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çağlar, \"Bizleri 90 dakika destekliyorlar. Biz de bundan mutluyuz. Taraftarımızı arkamızda hissedince daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik oluyor. Galibiyetler almaya devam edeceğiz inşallah\" diyerek sözlerini tamamladı.

