Sabri Sarıoğlu: 15 kez kupa kaldırdım, hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum?

Galatasaray altyapısından yetişen Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı camiada 15 yılda 15 kupa kaldırdı. Zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirdiğini ifade eden Sabri "Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var" dedi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Sabri Sarıoğlu, kariyerinin tamamını geçirdiği sarı-kırmızılı takımda olmanın gururunu yaşadığını söyleyerek, "Benim için inanılmaz, kelimelerle tarif edilemeyecek bir gurur ve mutluluk. 14-15 senenin ardından 350. lig maçı Beşiktaş karşılaşmasıyla olacak. Her maçın benim için ayrı bir yeri ve güzelliği var. Galatasaray forması altında çıktığım her maç ayrı bir gurur. Bu nedenle de çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli futbolcu, 1996 yılından beridir Galatasaray'da olduğunu dile getirerek, "Minik takımdan başlayıp altyapıda tüm kategorilerde oynadıktan sonra A takıma yükseldim. Burada da 15. senemi doldurdum. Bu bana tarif edilmeyecek bir mutluluk veriyor. Herkese hayali olan formayı giymek nasip olmuyor. Bu fırsat bana geldi. Sırtıma geçirdiğim bu formayı uzun yıllar taşıdım ve taşımaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok acılar çektim"

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da zor dönemler de geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Her zaman güzel geçmiyor. Bazen kötü dönemleriniz oluyor. Performans olarak düştüğünüz anlar oluyor. Bazen elinizde olmayan sebeplerden kadro dışı kalabiliyorsunuz. Çok acılar çektim. Ben Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki ona zarar verecek hiçbir demeçte, yanlış harekette bulunmam. Galatasaray'a zarar verecek bir aksiyon içinde olmam. Kulüp ben konuşunca zarar görecekse hiç konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi. Beni ben yapan Galatasaray camiası. Hiçbir zaman yanlış yapmam. Galatasaray olmayan bir hayat hiç düşünmedim. Bu bağlılık çocukluğumdan beri devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek."

Tecrübeli futbolcu, çalıştığı tüm teknik direktörlerin kendisine görev verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, benim iyi çalıştığımı ve performans gösterdiğim anlamına geliyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var. Saygı ve sevgi çerçevesinde olması gerekiyor. Art niyetli olunca buna katılmıyorum."

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Derbide görev alması halinde 350. lig maçına çıkacak olan Sabri Sarıoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın liderlik koltuğunda yer aldığını anımsatarak, "Biz şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmayacağız. Bunun için de kendi sahamızda seyircimizle bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Tecrübeli futbolcu, yeni teknik direktörleri Igor Tudor yönetiminde çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini anlatarak, "Puan farkını azaltıp liderlik için Beşiktaş'ı yakalamamız lazım. Taraftarımızın bize büyük destek vereceğine inanıyoruz. Onların yardımıyla bu maçı kazanacağız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepimiz tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz." diye konuştu.

Sabri Sarıoğlu, sezona iyi başladıklarını ancak daha sonra düşüş yaşadıklarını dile getirerek, "Bunu telafi edip tekrar yükselişe geçeceğiz. Galatasaray bir his takımıdır. Kenetlendikçe büyüyen bir aileyiz. Taraftarımızın desteği ile terimizin son damlasına kadar mücadele edip, Galatasaray camiasını başarıya götüreceğiz." ifadelerini kullandı.