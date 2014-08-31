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Spor

Sabri Reis futbolu bırakıyor mu?

Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı renklerden kopmamakta kararlı

31 Ağustos 2014 15:51

Transfer dönemi yarın bitecek ama emektar kaptan Sabri Sarıoğlu, Kasımpaşa, K.Erciyes, Bursaspor ve Gaziantepspor’un tekliflerine cevap bile vermedi. Sabri, affedilmemesi halinde yeşil sahalara veda edecek.

Galatasaray’a yıllarını veren ama Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakılan Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı renklerden kopmamakta kararlı.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, transfer dönemi yarın bitecek ama Reis’in durumu hala meçhul... Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor ve Gaziantepspor’un tekliflerine cevap vermeyen Sabri, kadro dışı kalsa da Galatasaray’da yeşil sahalara veda etmek istiyor.

Gelen tekliflere karşın Sabri 4’ü altyapıda olmak üzere 15 yılını verip yetiştiği Galatasaray kulübü çatısı altından ayrılmayı süresi daralsa da düşünmüyor ve yakın çevresine “G.Saray’da başladım, G.Saray’da bu işi bırakırım” diyor.

 

Gemileri yaktı

 

A2 ile idmanlara çıkan Sabri. affedilmemesi halinde sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymayı planlıyor.

 

Lisansı çıkmazsa A2’de de oynayamaz

 

G.Saray, TFF’ye lisans başvurusu yaptığı oyuncuların listesini gönderdi ve Sabri’ye yer vermedi. Bu liste transferin son günü yeniden revize edilecek. 1 Eylül’de o listede Sabri olmazsa, emektar kaptan A2’de bile forma giyemeyecek. Sabri Ocak ayını bekleyecek.

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