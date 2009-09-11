Sabri Özel'in kaybı büyük oldu

Sabri Özel Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özel, sel felaketinde zararlarının kesin olmamakla birlikte 45-50 milyon lira olduğunu bildirdi.



Özel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Dış Ticaret Kompleksinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla düzenlenen ve sel felaketinden etkilenen iş adamlarının sorunlarının görüşüleceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İstanbul'daki sel felaketinden fabrikasının büyük zarar aldığını belirten Özel, fabrikanın içine 21 ton suyun dolduğunu, şu anda boşaltma çalışmalarının sürdüğünü ve 1-2 saate kadar tamamlanacağını bildirdi.



Sabri Özel, “Zararımız kesin olmamakla beraber 45-50 milyon lira. Sigorta şirketinin aşağı yukarı dörtte birini ödeyeceği söyleniyor. Fabrikamızda 850 çalışanımız var. Fabrikanın beyni sular altında kaldı” diye konuştu.



Şu ana kadar devletten herhangi bir yardım almadıklarını belirten Özel, işçilerin maaşının ödenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, devletten destek beklediklerini, zararlarının karşılanmasını istediklerini söyledi.



Bir soru üzerine Özel, çalıştıkları bankaların yetkililerinin, istedikleri zaman yeterli krediyi kendilerine sağlayabileceklerini söylediklerini kaydetti.



Özel, kredi almayı düşünmediklerini ifade ederek, “Meslektaşlarımız her türlü desteği vermeye hazır. Demek ki kendimizi sevdirmişiz. 'Ne kadar mal isterseniz hemen destek verelim' dediler. Şu ana kadar 2-3 aylık kaybımız var. Fabrikamız günde 7 bin 500 adet mal üretiyordu” diye konuştu.



