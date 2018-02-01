Sabri Özel icralık oldu; bir taksidi daha ödeyemezse hapse girecek!

Türkiye’nin en ünlü tekstil markalarından biri olan Sabri Özel krizden çıkamadı. Mağazalar birer birer kapanırken, firma sahibi Sabri Özel'e de karşılıksız çek nedeniyle adli para cezası verildi. Özel, taksitlerden birini dahi ödeyemezse cezaevine girecek.

Temeli 1969’da 10 metrekarelik bir atölyede atılan Sabri Özel’in Türkiye genelindeki 60 kadar mağazası bulunuyordu. Ancak şirket iki yıl önce, girdiği mali krizi aşamayınca iflas ertelemeye başvurdu. İflas erteleme başvurularının da KHK ile yasaklanmasıyla şirket hacizlere karşı korumasız konuma geldi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Sabri Özel’in mağazalarının yanı sıra fabrikası da kapandı. Faaliyetleri duran Sabri Özel’e karşı başlatılan icra takiplerinden birinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Sabri Özel’e verdiği tekstil ürünlerine karşılık 100’er bin TL’lik 3 ayrı çek alan T.K., çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle bir yandan icra takibine geçerken diğer yandan da icra ceza mahkemesi nezdinde dava açtı.

Alacaklı T. K.’nin avukatı Üzeyir Bilgin, Sabri Özel’in verdiği çeklerin karşılıksız çıktığına işaret ederek, cezalandırılmasını talep etti. Özel’in avukatı Büşra Tiryaki ise başvurunun reddine karar verilmesini istedi. İstanbul 22. İcra Ceza Mahkemesi 23 Ocak’ta yapılan ilk celsede kararını verdi.

Mahkeme, Özel’in, ödenmeyen her bir çek için 500’er gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu cezayı günlüğü 20 TL’den 295 bin 77 lira adli para cezasına çevirdi. Karara göre Özel söz konusu cezayı 10 eşit taksit halinde ödeyebilir. Karara göre eğer taksitlerden biri dahi ödenmezse, paranın kalan kısmının tamamı tahsil edilir; ödenmeyen adli para cezası ise doğrudan hapis cezasına çevrilecek. Bu karara karşı davalı tarafın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapma hakkı bulunuyor.