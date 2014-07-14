Sabri Kasımpaşa yolunda

Galatasaray biletini kesti. Sabri Sarıoğlu için neredeyse bütün Süper Lig kulüpleri devreye girdi. Tecrübeli futbolcuya en ciddi teklif Kasımpaşa'dan geldi. Sabri şimdi seçenekleri değerlendiriyor.

Eren Derdiyok ve Alpaslan Öztürk’ün dışında transfer yapmayan Kasımpaşa, uzun süre konuşulacak bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray’dan ayrılışı olay olan Sabri Sarıoğlu’nun peşine düştü. Uzun süredir bir sağ bek arayışında olan İstanbul ekibi, tecrübeli oyuncunun kamp kadrosuna alınmamasının ardından teknik direktör Şota Arveladze’nin talebi üzerine harekete geçti. Bir anda çok sayıda Süper Lig ekibinin transferde bir numarası haline gelen Sabri, edinilen bilgiye göre, şimdilik hiç kimseyle görüşmeye yanaşmıyor. Çünkü Galatasaray Yönetimi’nin durumu tekrardan değerlendireceğine inanıyor.

Öncelik İstanbul

Kısa süre içerisinde eğer bu yönde olumlu bir gelişme yaşanmazsa Sabri teklifleri değerlendirmeye başlayacak. 30 yaşındaki futbolcu, yakın çevresine İstanbul’dan kolay kolay ayrılmayacağını söylediği, bu nedenle Kasımpaşa’nın diğer takımlara göre bu transferde bir adım önde olduğu bildirildi.