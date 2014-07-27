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Spor

Sabri ikinci kampı bekliyor

Kulüpteki geleceği büyük merak konusu olan Sabri Sarıoğlu’nun yol haritası belli oldu

27 Temmuz 2014 13:05

Yurt dışı kampına götürülmeyen Sabri Sarıoğlu’nun konuştuğu kulüp çalışanları, “Büyük ihtimalle ikinci kampta olacaksın. Teknik heyetin bu kararından vazgeçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu da Ocak ayına kadar takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Cesare Prandelli tarafından ilk yurt dışı kampına götürülmeyen ve kulüpteki geleceği büyük merak konusu olan Sabri Sarıoğlu’nun yol haritası belli oldu. Buna göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın kaptanı, yapılan teklifleri geri çevirerek kalmaya devam edecek.

Nevzat Dindar’ın Milliyet’teki haberine göre, teknik patron Prandelli hafta arası Sabri’nin kadroya alınmamasıyla ilgili olarak, “Sabri kararı herkes tarafından alınmıştır. Kişisel olarak Sabri’ye veya İstanbul’da kalan diğer oyunculara karşı herhangi kötü bir düşüncem yok ama değişim zamanı geldi. Sıkıntımız olan bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim söyleyeceğim bir şey var. Kendisi iyi bir insan. Hiçbir zaman ben kişisel olarak herhangi bir eleştiride olmam. Ne kadar çalışıyor ben ona bakarım” ifadelerini kullanmıştı. İtalyan hocanın bu sözleri tecrübeli kaptan için “af” yolunun kapalı olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun bir araya geldiği kulüp çalışanları, “Bu kararı hoca aldı. Nasıl aldı bilmiyoruz. Kararından vazgeçeceğini düşünüyoruz. Büyük bir ihtimalle de ikinci kampta olacaksın” ifadelerini kullarak Sabri’ye yeni bir umut verdi.

 

Ayrılık yok

 

Sarı-kırmızılı futbolcunun ise konuyla ilgili yakın çevresine, “Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Hatta eskisinden daha hırslıyım. Verilecek her karara saygılıyım ama şu aşamada gitmeyi düşünmüyorum. Ocak ayına kadar da kesinlikle burada kalacağım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

 

Resmi kutlama

 

Galatasaray’ın resmi twitter hesabından Sabri Sarıoğlu’nun 30. doğum günü kutlandı. Önceki gece yayınlanan mesajda, “Mutlu Yıllar Sabri Sarıoğlu” ifadeleri yer aldı.

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