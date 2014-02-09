Sabri gole sevinirken sakatlandı!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Eskişehirspor karşısında atılan gol sonrasında sakatlandı. Sabri'nin başına dikiş atıldı.

Sabri'nin başına dikiş atıldı. karşılaşmaya savunmanın sağında başlayan Sabri, sarı kırmızılı takımın 6. dakikasında bulduğu gol sonrasında arkadaşlarıyla sevinç yaşarken kafasına gelen dirsek darbesiyle hemen saha kenarına koştu. Canı oldukça acıyan Sabri'nin kafasında kanama da oldu. Sabri'nin kafasına dikiş atıldıktan sonra bandaj takıldı.

Euro 2008'de de olmuştu

Sabri bu olayın benzerini EURO 2008'de yaşamıştı. Arda'nın İsviçre'ye attığı ve millilerimizi 2-1'lik galibiyete taşıyan gol sonrası tüm takım saha menarında bir sevinç yumağı oluşturmuş, bu esnada Uğur Boral'ın dirseği Sabri'nin yüzüne çarpmıştı. Kısa bir süre yüzünü tutan Sabri daha sonra sevinmeye devam etmişti...

'Alex'in dişi geldi'

Eskişehirspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan Sabri Sarıoğlu maçından ardından sakatlık pozisyonunu anlatı. 'Alex'in dişi başıma geldi. Olacaksa böyle olsun' dedi.