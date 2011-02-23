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Dünya

SABRATAH KENTİNE ÇOK SAYIDA ASKER KONUŞLANDIRILDI RABAT (A.A)

23 Şubat 2011 02:05

-SABRATAH KENTİNE ÇOK SAYIDA ASKER KONUŞLANDIRILDI RABAT (A.A) - 22.02.2011 - Libya'nın Sabratah kentine çok sayıda askerin konuşlandırıldığı bildirildi.  Libya'nın Quryna gazetesinin haberine göre, askerler, kentte güvenlik birimlerine ait hemen hemen tüm binaların tahrip edilmesi üzerine konuşlandırıldı.  Protestocular kentte güvenlik kuvvetlerine ait binaları, savcılık binasını ve devrimci komite binasını yakmış, Muammer Kaddafi'ye ait portreleri yırtmıştı.  Sabratah, başkent Trablus'un 80 kilometre batısında bulunuyor.     -ZAPATERO, BAKANLARIYLA ACİL TOPLANTI YAPTI-   Bu arada, Libya'da çıkan olaylarla bağlantılı olarak İspanyol hükümeti kriz masası oluştururken yapılan yazılı açıklamada, Libya'da bulunan İspanyol vatandaşlarının alınması için bu gece Trablus'a bir uçak gönderileceği bildirildi.  İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero başkanlığında yapılan toplantıya Ekonomi, İçişleri, Dışişleri, Savunma Bakanları ile Başbakan Yardımcılarının yanısıra Ulusal İstihbarat Merkezi Genel Direktörü ile Devlet Güvenlik Müsteşarı'nın katıldığı ifade edildi. Zapatero'nun, Libya'daki durumla ilgili olarak ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Mariano Rajoy'u da telefonda bilgilendirdiği kaydedildi. Libya'daki olayların etkisiyle başta petrol fiyatlarının artmasından dolayı gelecek cuma günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında, bir "enerji tasarruf planı"nın kabul edileceği açıklandı. 

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