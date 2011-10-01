-Sabrata'da halk pazarları kuruluyor TRABLUS (A.A) - 01.10.2011 - Libya'da Beni Velid ve Sirte cephelerinde savaş tüm sıcaklığıyla devam ederken, Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) kontrolündeki Sabrata'da halk pazarları kuruluyor. Şubat ayından bu yana halk ayaklanmasının yaşandığı Libya'da UGK'nın kontrolündeki bölgelerde yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. Sabratalılar, günlerdir süren çatışmanın ve kuşatmanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere semt pazarına gitti. Sebzenin, meyvenin, bakliyatın, hırdavatın, elektronik eşyanın hatta yavru develerin bile satıldığı pazara halk yoğun ilgi gösterdi. Daha çok Tunus sebze ve meyvesinin satıldığı Sabrata pazarında, muz 2, elma 2,5, domates 1,5, kuru fasulye 3,5 ve sivri biber 2 Libya dinarından satılıyor. Yavru develerin fiyatı ise 600 Libya dinarı. Kadın satıcının bulunmadığı pazarda, alışveriş yapanların büyük çoğunluğu da erkek. Uzun bir süreden sonra rahatça alışveriş yaptığını belirten Sabratalı Selahaddin Urguni, normal hayata dönmeye çalıştıklarını söyledi. Muhammed El Abdullah da artık kalabalık yerlerde bulunmaktan çekinmediklerini dile getirerek, ''Endişe duymadan alışverişimizi yapıyoruz. Millet Meclisi askerlerinin bizi koruyacağına inanıyoruz'' diye konuştu.