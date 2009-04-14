'Sabotaj ihtimali yok' ifadesine yalanlama

BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve 5 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili "Sabotaj ihtimali yoktur" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, basında "BBP Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi taşıyan helikopter kazasına ilişkin Alman ekibin hazırladığı ön raporda sabotaj ihtimali yoktur" şeklinde haberler çıktığını anımsatarak, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Alman ekibin hazırladığı ön rapora göre, çıplak gözle yapılan incelemelerde yeterli delil bulunmadığını ifade eden Topçu, kesin bir hükme varmak için yağ, yakıt ve diğer elektronik aletlerin laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerektiğine işaret etti.



Topçu, ancak bu şekilde kesin bir hükme varılabileceğine belirterek, "sabotaj ihtimali yoktur" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını yineledi.

