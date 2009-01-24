Sabit ücreti unutturacak kampanya

Türk Telekom’un Jettvel’ine yazılanlar ayda 100 dakikalık şehiriçi görüşme için sabit ücret ve vergi dahil 19 TL ödeyecek. TT Pazarlama İletişim Başkanı, “Müşterilere sabit ücrete karşılık daha fazla değer ulaştıracağız” dedi



Sabit ücret nedeniyle tüketicilerin tepki gösterdiği Türk Telekom, ‘15 TL’lik sabit ücreti unutturacak’ kampanyaya başladı. Sadece aylık paket ücreti ödeyerek aynı fiyata şehir içinde daha fazla konuşturacak tarifelerini duyuran Türk Telekom, sınırsız konuşturacak tarife için de başvuru yaptı. Kocaeli Kartepe’de yeni tarifelerini tanıttığı toplantıda konuşan Türk Telekom Pazarlama İletişim Başkanı Erem Demircan, “Müşterilerimizden aldığımız sabit ücretlere karşılık daha fazla değeri onlara ulaştırmak ana hedefimiz oldu” dedi.



Üç farklı seçenekten oluşan JeTTvel tarifesinin şehiriçi konuşmaya yönelik olduğunu belirten Demircan şu bilgileri verdi:



“JeTTvel’in Paket100, Paket200 ve Paket300 seçenekleri var. Vergiler ve sabit ücret, paketlerdeki toplam ücretin içinde yer alıyor. Paket100 ile müşteriler, ayda vergiler dahil olmak üzere 100 dakika için 19 TL ücret ödüyor. Paket200 tarife paketini seçen kullanıcılar da ayda 23 TL ödeyecek. Paket300’de ise ayda 300 dakika konuşmak için sabit ücret ve paket ücreti dahil 27 TL ödenecek.”



JemBey 3 boyutlu oldu



JeTTvel tarifeleri reklamında yine Cem Yılmaz’ın oynadığını aktaran Demircan, Cem Yılmaz’ın çizdiği JemBey karakterini üç boyutlu hale getirdiklerini kaydetti.



Toplam abone sayısının 17.5 milyon olduğunu belirten Demircan, “2008’de 2007’ye göre abone sayımız 500 bin düştü. Bu yıl ise abone sayısını korumayı hedefliyoruz” dedi.



‘Sınırsız’ izin bekliyor



Erem Demircan, abonelerini sınırsız konuşturacak yeni bir tarife için Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) izin başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Demircan, “Bu tarife önce şehriçinde olacak, daha sonra rekabetin serbestleşmesiyle şehirdışı ve yurtdışı görüşmelerine de yayılacak. Bize izin verildiğinin ertesi günü bunu uygulamaya koyacak durumdayız” dedi.



Vatandaşların cep telefonu kullanım alışkanlıklarına değinen Demircan, cep telefonu görüşmelerinin yüzde 50’sinin evde, yüzde 30’unun ise diğer kapalı mekanlarda yapıldığını, bu potansiyeli yeni tarifelerle çekmek istediklerini kaydetti.



Kablosuz sabit telefon kampanyası sürecek



Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel, geçen yıl başlattıkları kablosuz sabit telefon kampanyasında planlarının üzerinde taleple karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“250 bin adet satacağımızı öngörmüştük bu yüzden bu kadar alım yaptık. Ama kampanyaya ilgi çok fazla oldu. Türkiye’de yılda 1 milyon kablosuz sabit telefon satılırken bizim kampanyamıza üç ayda 450 bin talep geldi. Fazla talebi üreticilerin stoklarıyla tamamladık. Talep hâlâ sürüyor. 450 bin adet daha ısmarladık. Görüntülü telefon olan Videofon’dan da 5 bin adet sattık.”



Yatırımlarının reklamını yapacak



Son günlerde sabit ücretle ilgili davalarla gündeme gelen Türk Telekom, bu konuyu nisanda başlatacağı iletişim kampanyasıyla abonelerine anlatacak. Konuyla ilgili bilgi veren Türk Telekom Pazarlama İletişim Başkanı Erem Demircan şunları söyledi:



“Bugüne kadar sabit ücret alınmaması için 250 bine yakın başvuru oldu. Birkaç istisna dışında tümünü biz kazandık. Balıkesir’deki son davayla Yargıtay, bu konuya noktayı bizim lehimize koydu. Sabit ücret konusundaki kafa karışıklığını, her yıl yaptığımız milyar dolarlık yatırımları anlatacağımız bir reklam kampanyasıyla gidermeyi hedefliyoruz.”



Krizle evine kapanan internete sarıldı



Demircan, krizin telefon kullanımını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Ekonomik krizden sonra telefon görüşmelerinde düşüş olmadı. Ancak internet kullanımında çok ciddi artış gözlemliyoruz. İnsanlar eve kapandı, dünyada ne olup bittiğini merak ediyor, gelişmeleri internetten takip ediyor.”



Demircan, krizin yatırım planlarını değiştirmediğini de sözlerine ekledi.



