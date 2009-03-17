Sabit ücrete zorunlu indirim

İzmir'de Muhittin S. isimli vatandaş Telekom'a sabit ücret için açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, 13,56TL'lik ücretin 1,27'ye düşürülmesine ve aradaki farkın geri ödenmesine karar verdi. Ancak karar emsal teşkil etmiyor.



İzmir 1. Tüketici Mahkemesi, Muhittin S. adlı vatandaşın açtığı davayı karara bağladı. Hakim, Türk Telekom'un vergilerle birlikte faturaya yansıttığı 13,56 liralık sabit ücreti 1,27 liraya indirdi. Sabit ücretin düşürülmesi için her abonenin ayrı ayrı dava açması gerekiyor.



Zaman gazetesinden Mustafa Yüksel'in haberine göre Mahkeme, temyiz yolu kapalı olan kararı, hukukçu ve elektronik uzmanı akademisyenlerden oluşan bilirkişi raporuna göre verdi. Bornova'da oturan Muhittin S., Türk Telekom'un faturalara yansıttığı sabit ücretin iptali için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet 28 Nisan 2008'de verdiği kararında Muhittin S.'yi haklı buldu. Heyet, sabit ücretin iptal edilmesine ve 2 Eylül 1997 tarihinden bu yana alınan bedellerin geri ödenmesine hükmetti. Bunun üzerine Türk Telekom, İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nde karara itiraz etti.



Hakim Ahmet Yıldırım, hakem heyeti ve bilirkişi raporlarını göz önünde bulundurarak Türk Telekom'un en çok 1,27 lira sabit ücret alabileceği kararına vardı. Mahkeme ayrıca müşterinin geçmişe dönük sabit ücretlerini geri almasının önünü de açtı.



Davayı kazanan Muhittin S., "Ben 12 yıllık Türk Telekom müşterisiyim. Sabit ücretin alınmasını yadırgıyordum. Hakkımı aradım ve kazandım. Herkes kendi hakkını alsın." dedi. Mahkemenin bilirkişilerin GSM operatörlerini göz önünde tutarak belirlediği 1,27, 1,50 ve 2 liralık sabit ücretlerden birini seçtiğine dikkat çeken avukat Resul Tunçkır, kararın yalnız bu davanın taraflarını bağladığına işaret etti.



Her abonenin ayrı ayrı dava açması gerekiyor



İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nin kararının emsal teşkil etmeyeceğini vurgulayan Tunçkır, "Bu kararla kimse Türk Telekom'a gidip sabit ücretini kaldırmasını veya 1,27 liraya indirmesini isteyemez. Başka bir zamanda, başka bir hakim farklı bir karar verebilir. Sadece Yargıtay'ın vereceği karar emsal olabilir" şeklinde konuştu.

