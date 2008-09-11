Sabit telefondan yüzde 80 ucuza konuşun!

Türkiye'de 2007 yılının ekim ayında başlayan "arama bazlı operatör seçimi sistemi" sayesinde, sabit telefon aboneleri faturalarını önemli ölçüde düşürebiliyor.



İndirimli arama, bir abonelik ya da aktivasyon başvurusu yapılmadan, her sabit telefondan gerçekleştirilebiliyor. Bunun için, kullanılan telefonun Standart Hatt, Konuşkan Hatt veya Şirket Hatt tarife paketlerinden birinde olması ve şehirler arası ya da milletler arası aramaya açık olması yeterli.



Şehirler arası, milletler arası ve cep telefonu aramalarında kullanılabilen indirimli arama hizmetini, Millenicom firması 1045 numarasıyla, Superonline 1099, Netone Telekom 1095 ve Koç.net ise 1056 numarasıyla veriyor.



Aramayı gerçekleştirme ve ücretler



İndirimli aramayı gerçekleştirmek için önce söz konusu firmalardan birisinin 4 haneli numarasını sonra aranacak numarayı çevirmek gerekiyor. İndirim oranları firmadan firmaya değişiyor. Genel olarak, Türkiye'deki cep telefonlarını aramak yaklaşık yüzde 20-35, şehirler arası aramaları gerçekleştirmek yüzde 15, milletler arası aramaları gerçekleştirmek ise ülkeye göre yüzde 7 ile 80 arasında değişen oranlarda indirimli. ABD, Avrupa ülkeleri ve Çin yüzde 35, Rusya yüzde 50, Bahama gibi bazı ülkeler de yüzde 82 oranında indirimli aranabiliyor.



Aramalar için, söz konusu indirimli ücretler dışında Türk Telekoma herhangi bir ücret ödenmiyor. Sistemin avantajlı fiyat sunması ise görüşmelerin internet üzerinden aktarılması ile mümkün oluyor.



Aramaların faturası, Türk Telekom faturasıyla birlikte ikinci bir fatura olarak geliyor. Ödemeler ise Türk Telekom faturalarının ödenebildiği yerlere yapılıyor, otomatik ödeme talimatı varsa otomatik olarak gerçekleşiyor.

