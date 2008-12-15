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Ekonomi

Sabit telefon numaraları da taşınabilecek

Cep telefonlarının ardından, sabit telefon numaraları da taşınabilecek.

15 Aralık 2008 02:00

Cep telefonlarının ardından, sabit telefon numaraları da taşınabilecek. Bakanlar Kurulu'nun asgari lisans bedellerini belirlemesi ile 24 firmanın şehir içi telefon hizmeti yetkilendirmesi alması bekleniyor.

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından şehir içi telefon hizmetlerinin rekabete açılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun lisans bedellerini belirlemesi bekleniyor.

Sabit telefonlarda, şu anda sadece şehirlerarası ve uluslararası görüşmeler rekabete açık.

Kullanıcılar, 10'la başlayan 4 basamaklı numarayı çevirerek bu hizmetten faydalanabiliyor.

Lisans alımının ardından kullanıcılar 9 Mayıs 2009 itibarıyla sabit telefon numaralarını istedikleri firmaya taşıyabilecek, böylelikle şehir içi görüşmeler de rekabete açılmış olacak.

Uygulamayla birlikte firmalar Türk Telekom'dan bağımsız olarak abone kaydı alabilecek. Ayrıca kullanıcılar sabit hatlarından herhangi bir numara çevirmeye gerek kalmadan arama yapabilecek.

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