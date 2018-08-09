Sabit telefon can çekişiyor; kullanımı yüzde 2.6'ya kadar düştü!

Türkiye'de mobil telefonların kullanımı her geçen gün artarken sabit telefon kullanımı artık can çekişmeye başladı. 2013 yılından bu yana sektöre yönelik verileri bir raporla açıklayan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye’de sabit telefonkullanımının 2017 yılında yüzde 2.6 seviyesine kadar düştüğünü açıkladı. Raporda WhatsApp, Skype gibi internet tabanlı hizmetlerin konuşma gelirlerini düşürdüğü kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Telekomünikasyon sektörünün büyüklüğünün 2017 yılında yaklaşık 51,14 milyar TL seviyelerinde gerçekleştiğini belirten TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, rapordaki açıklamasında sabit telefon kullanımındaki gerilemenin diğer ülkelerde Türkiye’deki kadar yüksek olmadığını ifade etti. “İngiltere’de yüzde 31, Almanya’da yüzde 52,6 olan sabit telefon trafiği Türkiye’de maalesef yüzde 2,6 seviyelerinde” diyen Arıak şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüm dünyada genel olarak sabit ses trafiğinin düşme eğilimi içinde olduğu bilinmekle beraber ülkemizde düşüşün çok daha büyük olduğu görülüyor. Türkiye’de toplam trafiğin yüzde 2,6’sı sabit, yüzde 97,3’ü mobil trafik iken, İngiltere’de sabit trafik yüzde 31, mobil trafik yüzde 69, Almanya’da ise sabit trafik yüzde 52,6, mobil trafik yüzde 47,5 oldu. Türkiye’de sabit telefon trafiğindeki çok hızlı düşüşün temel sebebi, pazardaki rekabet eksikliği olarak görülüyor.

Konuşma geliri düşüyor

Bu arada Arıak, Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom ve TTNET dışında kalan diğer işletmecilerin toplam gelirlerinin geçen yıl 6,8 milyar TL olduğunu belirterek, 2017 sonunda aralarında Turknet, İşnet, Millenicom, TTM Telekom, Eser Telekom, Demirören TV Digital ve Türksat gibi şirketlerin bulunduğu alternatif işletmecilerin gelirlerinin 4,18 milyar TL, pazar paylarının ise yaklaşık yüzde 8 olduğunu bildirdi. Arıak şöyle devam etti: “Rapora göre, WhatsApp gibi uygulamalar, SMS dışında mobil görüşmeleri de etkiliyor. Mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında, SMS dışında konuşma gelirlerinin ciddi oranda düştüğü de gözden kaçmıyor. Bunun temel sebebi, özellikle Skype, WhatsApp gibi yabancı kaynaklı internet tabanlı hizmetler ile haberleşme alanında Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin farklı düzenlemelere tabi olmalarından kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler, yerli şirketlerin küresel pazardaki rakipleriyle daha adil ortamda rekabet etmesine olanak tanımalı.”