-Sabırlı oynayıp maçı çevirdik İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Fenerbahçeli futbolcu Serdar Kesimal, Gaziantepspor karşısında 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandıkları maçta, yedikleri golden sonra sabırlı oynayarak sonuca gittiklerini ifade etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçeli futbolcu, maç öncesinde takım içinde, lider Galatasaray ile aralarındaki puan farkının açılmasına izin vermemek üzere konuştuklarını kaydederek, ''Ama maalesef iyi başlayamadık. Golden sonra daha iyi oynamaya başladığımızı düşünüyorum. Daha istekli daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip de 10 kişi kalınca, sabırlı oynayıp oyunu daha fazla kenarlara indirip kenarlardan gelmeye çalıştık. Sabırlı oynayıp maçı çevirdiğimiz için mutluyuz'' diye konuştu. -Cristian Aykut Kocaman'a teşekkür etti- Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Cristian ise basın toplantısında teknik direktör Aykut Kocaman'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Attığı golden sonra da yedek kulübesine Aykut Kocaman'ın yanına gittiğini ifade eden Cristian, ''Hepimizin geçtiği sıkıntılı dönemlerden ben de geçiyorum. Destek gördüğüm insanların başında Aykut Kocaman geliyor. Özellikle bu zor dönemlerde ve özellikle son hafta içinde yüksek bir şekilde özgüvenimi kazanmam için benimle konuşmalar yaptı. Belki bir babanın oğluna yapacağı konuşmalar bunlar. Verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Olumlu olan görüntümde pay sahibi oldu. Golden sonra ona gitmem de bana yaptıkları karşısında ufak bir jestti'' şeklinde konuştu. Ligde oynadıkları en zorlu ve sıkıntılı maçlardan birisi olduğunu anlatan Cristian, Gaziantepspor maçıyla ilgili şunları kaydetti: ''Bizim için ligde oynadığımız zorlu sıkıntılı maçlardan bir tanesini geride bıraktık. Maçın başında da bunu tahmin ediyorduk. İlk yarıda beklenen görüntüyü ortaya koyamadık. Yeterince baskı hissettiremedik rakibe karşı. Sonra geri dönüş yapmamız gerekiyordu. Rakibin de kırmızı kartından sonra baskıyı artırınca gollerde geldi ve mutlu bir şekilde maçtan ayrılıyoruz.'' -Volkan Demirel- Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, karşılaşmanın ilk yarısında takımın tercümanlarından Samet Güzel'in kulağına teknik heyete iletmesi için söylediği sözler için, ''Bunlar aile içinde kalması gereken şeyler. Gerekli gördüğüm şeyler söyledim. Benim söylediklerim değil, sahada uygulamamız önemli. Bizim takımda iletişim böyledir, gördüğümüzü ileterek takımın menfaati için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk yarıda çok pozisyon yedik. Biraz rahat başladık, rehavete kapıldık diyebiliriz ama ikinci yarıda değişikliklerle beraber iyi bir Fenerbahçe vardı. Rakibin 10 kişi kalması da ayrı bir faktör'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sürece de değinen Volkan Demirel, ''İddiamız var ama zor bir dönemdeyiz, 'ona göre herkes yorum yapsın' diyoruz'' dedi. Goller sonra yaşanan sevinçlere ilişkin ise Volkan Demirel, ''Bu zorlu dönemde fazla yüzümüz gülmüyor. Gollerden sonra yüzümüz gülüyor ve bunu arkadaşlarımız ile kutluyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Bu zorlu günlerde dışarıdan gelen seslere kulak vermeyelim. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız'' dedi.