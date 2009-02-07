Sabır taşı olsa çatlardı



Geçtiğimiz yıl Gol Kralı oldu. Euro 2008’de kritik gollere imza attı. Güiza gelince forvet arkası oynadı. Sakatlıktan çıktı, kulübeden kurtulamıyor. Kısacası Kral artık oynamak istiyor.



Bursaspor’u deplasmanda 3-1 yenerek Fortis Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Fenerbahçe’nin gündeminde, oyuna alınmadığı için maç bitmeden isyan bayrağını çekip soyunma odasına giden Semih Şentürk var. Taraftarın, futbol otoritelerinin ortak görüşü "Semih’e haksızlık yapılıyor" şeklinde. Buna karşılık teknik direktör Luis Aragones, tercihini vatandaşı Daniel Güiza’dan yana kullanıyor. Kaçırdığı gollerle saç baş yolduran İspanyol sahada, Semih ise görev bekliyor.



O bir sabır taşı



Maçtan sonra telefonunu kapatan, kimseyle konuşmayan ve arkadaşları duş alırken otobüse giderek tek başına koltuğa oturan Semih oldukça dertli. Eski takım arkadaşı Mateja Kezman’ın bile "O bir sabır taşı" diye anlattığı Semih patlamaya hazır bomba gibi, "Yıllarca yedek soyundum, sabrettim ve gerçek golcü kimliğimi kazandım. Milli Takım’da kendimi kanıtladım. Tam oynamam gerektiği dönemde oturuyorum. Bu durum beni mutlu etmiyor. Milli forma için oynamam gerekiyor" diyor.



Susmayı bilirim



Yakın dostlarına içini döken Semih bakın daha neler söylüyor: "Fenerbahçeliliğimi kimse tartışamaz. Takım kazandığı sürece susmayı bilirim. Yine sustum. Kimseyle bir şey paylaşmadım. Kaldı ki Bursa maçında soyunma odasına tepki göstermek için gitmedim. Terli olduğum için idari menajerimiz Volkan Ballı’dan izin istedim. Ama göz göre göre haksızlığa uğramak artık beni yıpratıyor. 26 yaşındayım. Bu kulübün ikinci kaptanıyım. Artık genç bir golcü değilim.



Yalnız kalıyorum



Milli Takım’ın önemli maçları var. Bu şartlar altında oynamadan nasıl forma şansı bulacağım. Hem Milli Takım’a, hem de Fenerbahçe’ye katkım olacağını düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Formayı da fazlasıyla hakediyorum. Hocamın bir an önce bana şans vermesi gerekiyor. Ne Güiza, ne de başka bir arkadaşımla problemim yok. Elimden geldiği kadar herkese destek veriyorum. Ama ben yalnız kalıyorum. Tepkisiz kalmak bana hiç bir şey kazandırmıyor."



Politik Aragones



Teknik direktör Luis Aragones ise Semih Şentürk ve Daniel Güiza için kendisine yöneltilen sorulara büyük bir ustalıkla yanıt veriyor. Tecrübeli İspanyol futbolcularıyla ilgili bireysel yorum yapmak istemediğini bunu meslek yaşantısında kendisine ilke edindiği dile getirerek, soruları politik cevaplar ile geçiştiriyor. Anlaşılan Semih Şentürk bu gidişle geçen yıllarda olduğu gibi "nöbetçi golcü" kimliğinden kurtulamayacak. Bekleyelim görelim.



İlk kez tepki verdi



Semih Şentürk, Bursaspor maçında yarım saat kenarda ısındı ve üç oyuncu değişikliği sonrasında elindeki formasıyla soyunma odasının yolunu tuttu. Kulübeye alışık ve sabırlı tavırlarıyla tanınan Semih ilk kez oyuna giremediği için tepkisini yüzüne yansıttı.

