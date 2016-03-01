"Sabıkası bulunmayan yüzlerce PKK'lı, 50 bin lira verilerek büyük kentlere dağıtıldı"

Milliyet gazetesi, "PKK'nın sicili temiz olan 120-150 kişilik eylem grubunun büyükşehirlere gönderildiğini, bu kişilere, ihtiyaçlarını karşılamaları için 50-100 bin lira para verildiğini" iddia etti. "150 sabıkasız PKK'lı uyarısı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait servis araçlarına yönelik 17 Şubat’ta gerçekleştirilen bombalı araç eyleminin ardından başlatılan soruşturmada, eyleme katılan, destek veren ve gerçekleştirenlerin devletin güvenlik birimlerinde herhangi bir ciddi kaydının bulunmadığı ortaya çıkarılmıştı. Özellikle bombalı aracı hazırlayıp olay yerinde patlatan Abdülbaki Sömer’in hiçbir kaydının bulunmaması, dikkatleri bu yöne çekti" ifadeleri kullanıldı. Grubun, örgüte yeni katılan kişilerden oluştuğu ileri sürülen haberde, "İstihbarata göre, teröristler eylem tarzlarını kendileri belirleyecek" dendi.

Tolga Şardan'ın imzasıyla yayımlanan (1 Mart 2016) başlıklı haber şöyle:

"PKK’nın, sicili temiz olan 120-150 kişilik eylem grubunu büyükşehirlere gönderdiği, bu kişilere ihtiyaçlarını karşılamak için 50-100 bin lira para verildiği de belirlendi

İstihbarat birimleri, Ankara’daki son eylemde suç sicili temiz eylemcileri kullanan terör örgütüPKK’nın, güvenlik birimlerinde arama kaydı bulunmayan 120-150 kişilik eylem grubunu büyükşehirlerde eylem için görevlendirdiğini tespit etti.

Terör örgütünün söz konusu kişilere eylem ihtiyaçlarını karşılamak için 50-100 bin lira arasında para verildiği de belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait servis araçlarına yönelik 17 Şubat’ta gerçekleştirilen bombalı araç eyleminin ardından başlatılan soruşturmada, eyleme katılan, destek veren ve gerçekleştirenlerin devletin güvenlik birimlerinde herhangi bir ciddi kaydının bulunmadığı ortaya çıkarılmıştı.

Özellikle bombalı aracı hazırlayıp olay yerinde patlatan PKK militanı Abdülbaki Sömer’in hiçbir kaydının bulunmaması, dikkatleri bu yöne çekti.



120-150 kişilik grup



Merasim Sokak’ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından istihbarat birimlerinden elde edilen bilgileri değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Şubat’ta il emniyet müdürlüklerine gönderdiği uyarı yazısında önemli bilgileri paylaştı.

PKK’nın eylemlerde kullanacağı eylemcilerle ilgili bilgilendirme yapan EGM, PKK’nın üst yönetiminin talimatıyla büyükşehirlerde yapılması planlanan eylemler kapsamında, çoğunluğu Türkiye’nin batı kesiminde bulunan kentlerden kısa süre önce örgüte katılan kişilerden bir grup oluşturulduğunu bildirdi.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine yazısında yer veren EGM, kısa süre önce örgüte katılan ve “arama kaydı bulunmayan” yaklaşık 120-150 kişilik örgüt üyesinin özellikle Adana, Ankara,İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve İzmir başta olmak üzere örgüte katılım sağlamadan önce yaşadıkları kentlere gönderilmeye başlandığı ifade edildi.



5-100 bin lira aldılar



Terör örgütü mensuplarının bireysel hareket edeceği talimatı aldıklarını bildiren Emniyet Genel Müdürlüğü eylem tarzlarını eylemcilerin kendilerinin belirleyeceğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat birimi, eylemlerde görev alacak sicili temiz PKK’lıların her birinin eylemlerdeki ihtiyaçların karşılanması için 50-100 bin lira aldıklarını ve harcamaların bu paralardan yapılacağının belirlendiğini açıkladı."



Devrimci halk eylemi



Özellikle büyükşehirlerde örgütsel faaliyet gösteren eylemcilere yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında “güvenlik güçlerini vurma” talimatı verildiği belirtilen yazıda, terör örgütü PKK’nın sözde devrimci halk stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde keskin eylemler yapılmasının planlandığı değerlendirildi.

