Sabiha Gökçen'i işgal davası: Komutan 'tanklara çıkan vatandaşları vurun' diye emir vermiş!

15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesiyle 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşmasına bugün devam edildi.

Sanıklardan tutuklu er Cihat Kucur, darbe günü Tabur Komutanı Şakir Çınar'ın talimatıyla havalimanına gittiklerini belirterek, "Çınar'a, 'Ne yapalım komutanım halk tanka çıkıyor' dedim. Çınar, 'Tanka çıkanları vur' dedi" ifadelerini kullandı. Askerler kendilerinin er olduklarını belirterek komutanlarının emrini sorgulamayacaklarını ifade etti.

Mühimmatı komutan dağıtmış

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 8'i katıldı.

Sorgusunda tank doldurucusu olarak görev yaptığını söyleyen tutuklu sanık Uzman Çavuş İbrahim Donat, 6 yıldır askeri personel olduğunu, darbe günü hiçbir şekilde hiçbir eyleme katılmadığını, darbe günü Tabur Komutanı Şahin Çınar tarafından mühimmat dağıtımının yapıldığını söyleyerek, "Yargılanmamı sağlayan Seçkin Sönmez bile şu anda görevinde" dedi.

“Astsubay Ferhat Daş 'Ben vatan haini değilim' diyerek canına kıydı”

Kimseye şiddet uygulamadığını söyleyen Donat, "Tankın üzerine çıkan vatandaşlar bunun bir darbe girişimi olduğunu bize aksettirdiler. Biz de bunun bir darbe girişimi değil, terör eylemi olduğunu söyledik. 'Hayır, sizi kandırmışlar, geri dönün' dediler. Biz darbeci olmadığımızı söyleyerek geri çıkmaya çalıştık. Astsubay Ferhat Daş, 'Ben vatan haini değilim' diyerek tankın içine girdi ve canına kıydı. Ferhat Astsubay olduğu yerde şehit düştü" diye konuştu.

'Bir asker olarak emirleri sorgulama durumum yoktur'

Darbe gerçekleşmediği için cuntacılarla yargılandığını, darbenin gerçekleşmesi durumunda da onların emrine ittaat etmedikleri için yargılanacaklarını savunan Donat, "Ben ve arkadaşlarım kanunsuz eylem olduğunu anladığımızda eylemi sonlandırdık, darbeci olmadığımızı belirtip polise teslim olduk. Darbeci değiliz, elimizden geldiği kadar öğrendikten sonra darbeyi önlemeye çalışan kişileriz. Benim ve arkadaşlarımın isteyerek, kasti olarak hiçbir eylemi yoktur. FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur. İllegal bir yapı içinde hiçbir zaman bulunmadım. Sizin vereceğiniz kararlara inancım ve güvenim tamdır. Bir asker olarak emirleri sorgulama durumum yoktur. Darbe yapılıyor denseydi de kara, deniz, hava ve tüm kuvvetler emre uyup katılırdı" dedi.

'Amirim ne derse onu yaparım'

Tutuklu Uzman Çavuş Gıyasettin Demir, terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldüklerini, darbe girişimini orada halktan öğrendiklerini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Demir, "Amirim ne derse onu yaparım. Öl derse ölürüm. Askerliğin temeli budur" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Uzman Çavuş Cihat Kucur da tabur komutanı Şakir Çınar'ın terör saldırısı gerekçesiyle kendilerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğünü belirterek, "Halk birikmişti. Tabur komutanı Şakir Çınar’a, 'ne yapalım komutanım halk tanka çıkıyor' dedim. Bunun üzerine Şakir Çınar, Astsubay Recep Özcan'a 'Tanka çıkanları vur' dedi. Recep Astsubay, Çınar’a' Halk var nasıl ateş açayım' dedi. Bunun üzerine Çınar, bağırıp hakaret etti ve zorla ateş açtırdı. Recep Astsubay da havaya ateş açtı" diye konuştu.

'Şu an El Bab'da kahraman olarak anılacaktım'

Tutuklu Uzman Erbaş Cengiz Gümüş ise olay günü terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini belirterek, "Bize bu emri veren yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış biri olduğu için bu işten şüphe duymadım. Emir-komutayla kışladan çıkarıldım. Eğer o listede olmasaydım şu anda El Bab'da vatan kahramanı olarak anılacaktım. Ben şanssızlıktan ve tesadüfen buradayım" dedi. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim. Kandırıldığımı söyleyerek polise teslim oldum" dedi.