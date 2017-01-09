Sabiha Gökçen'e iniş yapılamıyor, THY, Atatürk Havalimanı seferlerini iptal etti!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor. THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Bu arada havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."